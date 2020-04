“Continua, incessante, l’azione del nostro Governo per supportare e stare accanto agli imprenditori del nostro Paese in questo momento così delicato”. E’ questo il pensiero scritto oggi su Facebook dalla deputata nazionale catanese dei 5 Stelle, Maria Laura Paxia.

Ha aggiunto la Paxia: “ieri sera il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto molto importante, che stanzia ben 200 miliardi di euro di garanzie sui prestiti per il mercato interno e 200 per export, che si andranno a sommare ai 350 miliardi già previsti”.

Cosi’ conclude la Paxia: “queste misure, insieme alle altre previsioni di natura fiscale che sono in arrivo, rappresentano la struttura portante per la rinascita della nostra economia e del Made in Italy”.