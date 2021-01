“Continuando così chiederò l’istituzione della zona rossa per tre settimane”! Ad annunciare questa sua volonta’, è stato stamani su Facebook il primo cittadino peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “ormai il sistema sanitario messinese è andato in tilt per colpa del direttore generale Paolo La Paglia che, pur in presenza del disastro organizzativo che sta contribuendo a diffondere il Covid e ci sta impedendo di riaprire le scuole con gli ospedali ormai senza posti disponibili, -rimane con il culo incollato alla poltrona-“!

“Si dice nei corridoi palermitani che sia il presidente Musumeci che l’assessore Razza abbiano chiesto a Paolo La Paglia di dimettersi ma lui non vuole saperne. Come mai non lo cacciano a calci in culo Musumeci e Razza per quanto tempo vogliono mortificare i messinesi? Cosa hanno da spartire con La Paglia il buon Musumeci e Razza?”.

“Sabato prossimo, se non ci saranno novita’ eclatanti, chiederò l’istituzione della zona rossa e chiudo tutto per tre settimane”!

Ho dovuto far fronte a centinaia di queste vergognose vicende che ancora qualche ora fa si è verificata…, leggete: