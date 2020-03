Coronavirus, 77 sindaci siciliani a Musumeci, Razza e Prefetto: “Noi in costante emergenza”

Con una missiva indirizzata al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza e al Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, 76 sindaci della provincia di Messina, lanciano un appello alle Istituzioni per evidenziare una situazione critica.

“Quotidianamente noi sindaci siamo costretti a convivere con problematiche enormi. È opportuno che le autorità competenti siano informate per gli opportuni provvedimenti da adottare. Appare evidente specificare che ciò che si sta verificando, in modo particolare nella nostra provincia di Messina, evidenzia come la diffusione del Covid-19 stia avvenendo principalmente all’interno di strutture sanitarie e/o similari per poi conseguentemente diffondersi nei nostri territori. Ciò non può e non deve essere sottovalutato anche alla luce delle criticità che noi Sindaci abbiamo evidenziato più volte ma senza alcun riscontro”. Così scrive il gruppo di sindaci firmatari della lettera.

“Nello specifico – continua il documento – si evidenzia quanto segue:

1. Alla data odierna non esiste alcuna comunicazione ufficiale da parte di nessun organo, che abbia informato gli scriventi circa eventuali casi di contagio positivo da Covid-19 relativi a nostri concittadini;

2. Alla data odierna non esiste una regia unica, ovvero un unico soggetto che sia deputato giornalmente a trasferire ai Sindaci informazioni inerenti la messa in quarantena di nostri concittadini, o eventuali tamponi effettuati e quindi l’esito degli stessi al fine di poter adottare con la massima urgenza, le misure necessarie a determinare una riduzione massima di eventuale diffusione del contagio;

3. In ogni Distretto Sanitario dovrebbe essere possibile effettuare i tamponi, ma anche in tal senso nessuna comunicazione è pervenuta;

4. Alla data odierna gli operatori sanitari, non sono stati sottoposti a tampone e non si intende procedere in tal senso fin quando non si evidenziano sintomi e ciò ovviamente espone notevolmente le nostre comunità ad enormi rischi, considerato che gli stessi sono quotidianamente in prima linea.

5. Alla data odierna gli operatori sanitari evidenziano di non avere dispositivi di protezione individuale ne all’interno delle strutture di emergenza/urgenza, ne presso le strutture sanitarie con un’enorme esposizione del rischio di contagio”.

“In virtù di quanto sopra evidenziato – concludono i Sindaci – appare evidente che solo mediante delle comunicazioni immediate possiamo essere in condizioni di interventi rapidi.

Si ritiene quanto mai indispensabile:

1. Disporre un coordinamento, che possa prevedere anche l’eventuale presenza di una minima rappresentanza dei Sindaci;

2. Disporre i tamponi per chi opera in prima linea quali operatori sanitari, forze dell’ordine, Sindaci, volontari Protezione Civile;

3. Risolvere le criticità espresse in premessa.

Nel rimanere a disposizione, il presente documento vuole essere a supporto della gestione dell’emergenza senza alcun spirito di polemica ma solo al fine di supportare al meglio gli organi preposti”.

I Sindaci dei comuni di:

1. Alcara Li Fusi – Ettore Dottore

2. Alì – Natale Rao

3. Ali Terme – Carlo Giaquinta

4. Antillo – Davide Paratore

5. Barcellona Pozzo di Gotto – Roberto Materia

6. Capizzi – Leonardo Principato Trosso

7. Capo d’Orlando – Franco Ingrillì

8. Capri Leone – Filippo Borrello

9. Casalvecchio Siculo – Marco Saetti

10. Castel di Lucio – Giuseppe Nobile

11. Castell’umberto – Vincenzo Lionetto Civa

12. Castelmola – Orlando Russo

13. Cesarò – Calì Salvatore

14. Condrò – Giuseppe Catanese

15. Falcone – Marco Paratore

16. Fiumedinisi – Giovanni De Luca

17. Fondachelli Fantina – Marco Pettinato

18. Forza d’Agrò – Bruno Miliado

19. Francavilla di Sicilia – Vincenzo Pulizzi

20. Frazzanò – Gino Di Pane

21. Furci Siculo – Matteo Francilia

22. Furnari – Maurizio Crimi

23. Gaggi – Giuseppe Cundari

24. Gallodoro – Currenti Filippo Alfio

25. Giardini Naxos – Pancrazio Lo Turco

26. Graniti – Paolino Lo Giudice

27. Gualtieri Sicaminò – Santina Bitto

28. Itala – Antonino Crisafulli

29. Letojanni – Alessandro Costa

30. Librizzi – Renato Di Blasi

31. Limina – Marcello Bartolotta

32. Longi – Nino Fabio

33. Malvagna – Giuseppe Cunsolo

34. Mandanici – Giuseppe Briguglio

35. Mazzara Sant’Andrea – Carmelo Pietrafitta

36. Milazzo – Giovanni Formica

37. Mirto – Maurizio Zingales

38. Moio Alcantara – Bruno Pennisi

39. Monforte San Giorgio – Giuseppe Cannistrà

40. Mongiuffi Melia – Rosario D’Amore

41. Montagnareale – Rosario Sidoti

42. Montalbano Elicona – Filippo Taranto

43. Motta Camastra – Carmelo Blancato

44. Nizza di Sicilia – Piero Briguglio

45. Novara di Sicilia – Girolamo Bertolami

46. Oliveri – Francesco Iarrera

47. Pace del mela – Mario La Malfa

48. Pagliara – Sebastiano Gugliotta

49. Patti – Mauro Aquino

50. Pettineo – Domenico Ruffino

51. Roccafiorita – Concetto Orlando

52. Roccalumera – Gaetano Argiroffi

53. Roccavaldina – Salvatore Visalli

54. Rodi Milici – Eugenio Aliberti

55. San Filippo del Mela – Giovanni Pino

56. San Fratello – Salvatore Sidoti Pinto

57. San Pier Niceto – Luigi Calderone

58. San Piero Patti – Salvino Fiore

59. San Teodoro – Valentina Costantino

60. Sant’Alessio Siculo – Giovanni Foti

61. Santa Lucia del Mela – Matteo Sciotto

62. Santa Teresa di Riva – Danilo Lo Giudice

63. Santo Stefano di Camastra – Francesco Re

64. Saponara – Fabio Vinci

65. Savoca – Nino Bartolotta

66. Scaletta Zanclea – Gianfranco Moschella

67. Sinagra – Nino Musca

68. Spadafora – Tania Venuto

69. Taormina – Mario Bolognari

70. Torrenova – Salvatore Castrovinci

71. Tripi – Michele Lemmo

72. Tusa – Luigi Miceli

73. Ucria – Enzo Crisà

74. Valdina – Antonino Di Stefano

75. Venetico – Francesco Rizzo

76. Villafranca Tirrena – Matteo De Marco

77. Piraino – Maurizio Ruggeri