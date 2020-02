Coronavirus, Calderone (FI) e Catalfamo (Lega) a Razza: “Gli ospedali hanno kit diagnostici per verificare l’infezione?”

“Ho appena depositato, unitamente all’on. Catalfamo, un’urgente Interrogazione all’Assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, per conoscere se gli ospedali siciliani sono in possesso dei kit diagnostici per verificare la sussistenza dell’infezione e per verificare se i DPI, ovvero i dispositivi individuali di protezione, per i medici e il personale sanitario esposto, siano stati assegnati in maniera sufficiente, sia alle quattro Aziende Sanitarie della Provincia di Messina che di tutta la Regione”. Così in una nota congiunta i Capigruppo di Forza Italia e Lega all’ARS, on. Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo.

Proseguono i due: “le ‘autocondotte’ le conosciamo tutti…, -sono queste le cose che i siciliani vogliono sapere. Hanno il diritto di capire come stanno le cose-“.