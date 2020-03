Coronavirus, De Domenico: “Sono state presentate oggi all’Assemblea Regionale Siciliana, le proposte del Partito Democratico”

“Oggi l’Assemblea Regionale si è riunita in formazione ridotta ai componenti dell’ufficio di presidenza, della commissione Salute e dei capigruppo per discutere l’emergenza Coronavirus, ascoltando la relazione dell’assessore alla salute Ruggero Razza e proponendo degli ordini del giorno da parte dei gruppi politici”. Lo afferma l’On. Franco De Domenico del Partito Democratico.

Ha specificato De Domenico: “ho illustrato l’ordine del giorno del Partito Democratico, presentato con l’obbiettivo di dare un contributo sulla base dei nostri valori ma soprattutto delle istanze provenienti dal territorio. Questo non è il momento delle critiche, piuttosto il momento di essere comunità e quindi contribuire, assumendosi la corresponsabilità dei provvedimenti, considerato che dovere di tutti noi porre in essere ogni iniziativa utile sotto il profilo sanitario ma anche sotto l’aspetto sociale ed economico ed in particolare per la tutela del lavoro in tutte le sue articolazioni”.

Con l’ordine del giorno abbiamo sottolineato 3 assi di intervento:

1) le priorità per limitare il contagio, con particolare riferimento al personale sanitario ma anche a chi in questo momento deve continuare a lavorare, svolgendo funzioni imprescindibili;

2) le priorità le priorità per ri-organizzare la sanità e i servizi erogati alle persone a alle imprese, alla luce dell’emergenza;

3) le priorità per la ri-partenza economica, con particolare riferimento alla tutela del tessuto produttivo, dei lavoratori autonomi, delle piccole imprese.