Coronavirus, Forza Italia giovani: “Estendere attività di screening, anche agli amministratori locali e ai dipendenti dei Comuni siciliani”

“Estendere l’attività di screening contro il coronavirus anche agli amministratori locali e ai dipendenti comunali dell’isola al fine di tutelare tutte le comunità locali ed interrompere possibili catene di contagio”.

Lo scrive in una nota il coordinamento regionale di Forza Italia giovani che si unisce all’appello lanciato da Anci Giovani Sicilia indirizzato all’assessorato regionale della Salute.

“Riteniamo necessario per la sicurezza di tutti i cittadini siciliani – afferma Andrea Mineo, coordinatore regionale dei giovani azzurri – che prima di intraprendere la fase due della lotta al Coronavirus, siano effettuati i test sierologici su tutti gli amministratori e i dipendenti comunali del territorio, che nelle ultime settimane sono stati impegnati in prima linea per permettere alle loro comunità di affrontare al meglio l’attuale stato emergenziale, garantendo i principali servizi pubblici a supporto dei cittadini”.

Forza Italia giovani auspica che l’assessorato della Salute possa al più presto inserire negli elenchi da sottoporre allo screening anche queste categorie al fine di rendere ancora più sicure ed efficaci le misure attualmente adottate.

“Siamo certi – conclude Mineo – che gli organi di competenza si mostreranno sensibili a questa richiesta, confermando una sapiente gestione della crisi sanitaria che ha permesso alla Sicilia di essere una delle regioni italiane più diligenti e meno colpite dal contagio”