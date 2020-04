Coronavirus, presentata all’ARS, una mozione di Forza Italia per emergenza economica e sociale

CAPUTO: "ESTENDERE GLI AIUTI PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI LUCE E GAS"

Il Gruppo Parlamentare di Forza Italia ALL’ARS ha presentato una mozione per chiedere l’ampliamento della platea dei servizi inseriti nella delibera di Giunta 124/2020 che ha previsto lo stanziamento della somma di 100 milioni di euro dalla Regione ai Comuni per interventi sociali da erogare ai cittadini per beni di prima necessità quali generi alimentari e prodotti farmaceutici. La mozione prevede invece la possibilità per i cittadini di utilizzare le somme anche per fare fronte al pagamento di utenze di luce, gas, canoni. L’aiuto comunque è per le famiglie che non percepiscono altra forma di reddito o di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza.

“Non c’è dubbio che il Coronavirus oltre a creare un gravissimo pericolo per la salute pubblica ha anche determinato il crollo economico con conseguenze economiche sociali preoccupanti. È necessario potere utilizzare gli stanziamenti che la Regione ha previsto per le famiglie non solo per i generi di prima necessità ma anche per pagare le bollette delle utenze”. Così afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, on. Mario Caputo.