Coronavirus, Siracusano (FI-Roma): “Finalmente stop collegamenti con Sicilia”

“Finalmente, dopo l’esodo da Nord a Sud causato dal caos comunicativo del governo sul Coronavirus, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. Che dire? Meglio tardi che mai”. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia.

Ha continuato la Siracusano: “un provvedimento governativo avuto solo grazie alle continue richieste arrivate legittimamente dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Un grazie al nostro governatore, un po’ meno ad un esecutivo che si è mosso ancora una volta con confusione e con ritardo. In questi ultimi dieci giorni almeno 33mila siciliani hanno fatto rientro nell’isola dalle regioni settentrionali, mi appello al loro senso di responsabilità: fate una rigorosa quarantena volontaria, fatela fare ai vostri familiari e non entrare in contatto con persone anziane o fragili. Questo virus si sconfigge solo grazie ai comportamenti corretti di ciascuno di noi”.