Crisi di Governo, Michele Mancuso (FI) a Carmelo Miceli (PD): “Ora ti svegli e attacchi Gianfranco Miccichè?”

“Sono deputato da venti mesi e non ho mai letto il nome di Miceli in nessuna dichiarazione e soprattutto in nessuna azione di interesse per i siciliani. Adesso all’improvviso diventano tutti opinionisti per guardare in casa altrui. Perché Miceli non guarda alle contraddizioni interne del suo partito? Miccichè ha sempre messo al primo posto il rispetto della dignità dell’uomo e poi tutto il resto. Oggi va tutelata la Sicilia e la nostra gente. Piuttosto che la possibilità di un mostro politico al governo del Paese, rappresentato dall’alleanza tra PD e M5S, noi crediamo che l’unica alternativa credibile sia un centrodestra unito, che nel rispetto delle regole rappresenta la maggioranza del Paese”. A riferirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, on. Michele Mancuso, in merito alle accuse di Carmelo Miceli del PD, rivolte al presidente Gianfranco Miccichè, reo – secondo l’esponente dem alla Camera – di essersi svenduto in nome di possibili alleanze nazionali con la Lega di Matteo Salvini.