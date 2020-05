“Da domani si RIPARTE, anche a Messina”! Ha scritto questo ieri su Facebook il deputato regionale dei 5 Stelle Antonio De Luca.

De Luca ha evidenziato: “e’ stato un periodo molto difficile per la nostra economia e tutti noi, abbiamo il dovere di sostenere il commercio locale. Per questo abbiamo deciso di lanciare una campagna, che si chiama #ripartodaME. Ripartiamo da noi, per fare ripartire Messina”.