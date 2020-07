HA SCRITTO QUESTO OGGI, L'ONOREVOLE REGIONALE ELVIRA AMATA... IN FACEBOOK

“Da ex consigliere comunale e assessore so che nessuno più di chi amministra un territorio lo serve con più difficoltà e impegno, lo conosce più profondamente e ne è responsabile e parte attiva”. Ha scritto questo oggi, l’onorevole regionale, Elvira Amata… in Facebook.

La Amata ha proseguito: “per questo, quando incontro persone come questi straordinari rappresentanti di Francavilla di Sicilia, mi sento fiera e orgogliosa della classe che la nostra terra sta vedendo crescere”.

“Gianfranco D’Aprile, Giusy Ferrara e Alessandra Cipolla, sono tre figli della nostra Sicilia che hanno deciso di restare, che hanno scelto di dare il loro contributo per la nostra terra, di servirla, di amarla nel modo più difficile e profondo. Gianfranco, Giusy e Alessandra sono rispettivamente il vicesindaco, il vicepresidente del Consiglio Comunale e membro del Consiglio di Francavilla. Loro sono il futuro. Loro sono il presente. E io sono fiera di poter dire che la nostra Isola ha braccia e gambe forti e cuori pieni come i loro! E a queste gambe, a queste braccia, a questi cuori, dobbiamo dare tutto il sostegno possibile”.