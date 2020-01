“Da qualche giorno circola la bizzarra proposta che si vorrebbe spostare il mercato bisettimanale del commercio ambulante all’interno di Villa Dante, spero che questa proposta sia solo una provocazione ideata al fine di porre l’attenzione sul delicato argomento e non una proposta da porre all’attenzione del Consiglio Comunale che ricordo è l’unico organo deputato alla programmazione dei mercati rionali ambulanti”. A parlare in una nota il presidente della 3^ Municipalità Natale Cucè.

Cucè continua… il Consiglio della III^ Municipalità esprime con fermezza il proprio NO alla -provocazione- di un mercato all’interno della Villa Dante fornendo le seguenti motivazioni:

l’ingresso veicolare della Villa si trova nei pressi del mercato Vascone in prossimità di popolati condomini, durante i giorni di mercato vi sarebbe un ulteriore passaggio di mezzi nella zona che appesantirebbe la viabilità che risulta caotica e con un numero elevati di mezzi in transito, non si farebbe che peggiorare ancora di più una situazione a discapito della popolazione residente;

l’ingresso degli ambulanti avverrà con i furgoni anche di grosse dimensioni, la pavimentazione e le aiuole non permettono passaggio di tali mezzi se non in rare e particolari occasioni, in quanto a lungo andare si creerebbero ingenti danni, la viabilità interna non permette transiti con automezzi su sedi protette come previsto dal codice della strada;

ad ogni postazione vi sarà la presenza del relativo camion con all’interno le merci, l’ecosistema ambientale non può sostenere la presenza di più di 150 camion dentro il parco con la relativa immissione di inquinamento da C02,che rischia di mettere a rischio le numerose essenze arboree;

l’orario di inizio attività con il relativo montaggio delle tende è previsto di mattina molto presto circa le 6 del mattino 150 operatori con relativi addetti, la presenza di questi ultimi non farà altro che creare disturbi alla quiete pubblica, visto che numerosi balconi hanno l’affaccio nella villa il tutto potrebbe creare anche problemi di ordine pubblico;

i responsabili dei mercatali hanno sempre dichiarato in sede di tavoli tecnici che la soluzione migliore per il posizionamento delle bancarelle è l’estensione dei posti in linea retta, al fine di dare a tutti i commercianti la stessa visibilità, bene all’interno della villa ciò non è realizzabile in quanto non vi è la possibilità di posizionare i commercianti in linea retta vista la presenza di alberi ed aiuole, non si farebbe altro che creare un (girone infernale “DANTESCO”);

i parchi e le ville hanno un’altra visione di gestione nell’idea programmatica di città moderna che il Consiglio della Terza Municipalità pone all’attenzione dei propri cittadini, pensando a questi ultimi come luoghi rilassanti e adatti ad attività sportive per giovani ed anziani e non lo sfruttamento commerciale;

sulla questione è necessario sentire il parere della Municipalità che sulla richiesta non potrà fare altro che esprimere un parere contrario sulla scorte delle motivazioni di cui sopra.

Prosegue Cucè: “il Consiglio della Terza Municipalità con grande rammarico ricorda che in data 20/12/2018 aveva trasmesso all’amministrazione comunale la delibera n. 76 del 20/12/2018 (che si allega in copia) dove forniva una visione di gestione della Villa ma non è stata minimamente tenuta in considerazione dall’Amministrazione De Luca si spera che i tempi siano maturi per tenere in esame anche il lavoro svolto dai Consigli di Municipalità. In merito a quanto sopra esposto a brevissimo la Municipalità sulla questione Villa Dante provvederà a proporre un Comitato di Gestione, che insieme ai privati associazioni sportive e sociali è disponibile ad un programma di ristrutturazione e di rilancio della Villa Dante”.

Conclude il presidente Natale Cucè: “per quanto riguarda le difficoltà economiche, che i commercianti mercatali stanno subendo, il Consiglio non può che essere vicino a loro e come Terza Circoscrizione chiederemo all’Amministrazione De Luca un tavolo tecnico con la presenza dei Consigli Municipali con l’idea di creare 3 grandi mercati ambulanti nelle Zone Sud-Centro-Nord della città con l’obiettivo di condividere le proposte tra Amministrazione, Consiglio Comunale, Consigli Municipali e rappresentanti degli Ambulanti”.