Dafne Musolino (assessora Giunta De Luca – ME): “Secondo la UIL, la gestione pubblica del servizio di raccolta rifiuti è la migliore possibile”

A scriverlo, è l’assessora all’Ambiente della Giunta De Luca di Messina, Dafne Musolino: “secondo la UIL la gestione pubblica del servizio di raccolta rifiuti è la migliore possibile. E per dimostrarlo paragona Messina a Verona. Ma lo studio di cui la UIL riporta le conclusioni non conferma la tesi del Sindacato, anzi dimostra quanto sia stato sbagliato e strumentale il diniego della UIL all’approvazione della nuova Pianta Organica”!

“Infatti il paragone tra Messina e Verona può essere valido solo in parte ma occorre considerare la specificità del territorio (molto diverso tra le due Città) e non semplicemente i numeri che, peraltro, non sembrano indicare a mio avviso che la MessinaServizi sia in linea con Verona, anzi esattamente il contrario. A fronte di un numero di abitanti non troppo distanti, vi è una sostanziale differenza tra il reddito per dipendente che si attesta al 40% tra le due societa, nonostante non vi sia una grande differenza tra il numero dei rispettivi dipendenti, anzi Verona ne abbia pur di più. Una approfondita analisi economica a mio avviso conferma che il nuovo modello gestionale che il CdA ha voluto fortemente approvare, con il sostegno del Socio Unico e che è stato approvato da tutti i Sindacati tranne la UIL, è non solo necessario per garantire l’efficienza del servizio, ma evidentemente indispensabile per riuscire a raggiungere livelli accettabili di RD”.