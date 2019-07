Dafne Musolino (assessore ai Mercati, Rifiuti e Ambiente di Messina): “Questa mattina, insieme al commissario Giardina e all’ispettore Peditto, ho eseguito un controllo al Mercato delle pulci di Giostra e al Mercato a Km 0,00 di piazza del Popolo”

Dafne Musolino (assessore della Giunta De Luca di Messina): “questa mattina, insieme al commissario Giardina e all’ispettore Peditto, ho eseguito un controllo al Mercato delle pulci di Giostra e al Mercato a Km 0,00 di piazza del Popolo per rammentare a tutti che i Rifiuti a fine giornata vanno raccolti e conferiti regolarmente e separatamente secondo le regole della raccolta differenziata. Ho anche anticipato a tutti gli operatori che, con le nuove regole, le attività commerciali che verranno sanzionate per tre volte di fila per illecito conferimento dei Rifiuti, subiranno la sospensione dell’attività per 5 giorni ed ho anche avvisato che se i Mercati non verranno lasciati puliti, l’Amministrazione provvederà a sospendere ogni attività”.

“Poi, sempre con la presenza del commissario Giardina e dell’ispettore Peditto, abbiamo eseguito una serie di controlli sul territorio finalizzati alla tutela del decoro allontanando e sanzionando i furgoni con i venditori di palloncini che si accampano nelle aree limitrofe della passeggiata a mare. A seguire, è stato fatto un controllo di viabilità nella zona di Torre Faro per constatare che, nonostante il servizio integrato di parcheggio alle Torri Morandi e di navetta funzioni regolarmente, vi sono ancora molte persone convinte di potere posteggiare in divieto di sosta occupando ogni spazio, spesso ostruendo le porte delle abitazioni. Inoltre ho constatato la sistematica violazione del divieto di sosta nella zona demaniale antistante il Capo Peloro, di cui ha diretta responsabilità il Demanio Marittimo”.

“Sono stati verbalizzati i mezzi in sosta vietata e mi sono assicurata che i controlli proseguiranno nel pomeriggio, anche con l’intervento del carro attrezzi. Prima di tornare a casa, l’ispettore Peditto e il commissario Giardina hanno sanzionato due persone per conferimento dei rifiuti fuori orario! La giornata è stata lunga, impegnativa e proficua per il rispetto delle regole”.