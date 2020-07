“Dai bilanci farlocchi ai bilanci veritieri”! E’ questo quel che ha scritto ieri su Facebook, il sindaco di Messina, Cateno De Luca.

De Luca ha specificato: “oggi in Commissione bilancio ho spiegato perché i pregressi bilanci del comune erano farlocchi e perché i bilanci dell’amministrazione De Luca sono veritieri. Due anni di intenso lavoro per ripristinare la legalità contabile e rimettere in moto un sistema organizzativo trasformato in un parassita pachiderma”.

“Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in sinergia con il consiglio comunale sul fronte del risanamento economico finanziario del palazzo comunale e del complessivo sistema delle partecipate municipali”.

“Ancora qualche anno di sofferenze e potremo finalmente riconquistare migliori indici di vivibilità urbana”.