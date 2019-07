Dal Movimento Liberi Insieme di Messina, intervengono con una nota, sul caso dell’assessore alla Cultura Enzo Trimarchi

E SPECIFICANO: "OK E' STATO INOPPORTUNO E SICURAMENTE HA SBAGLIATO, MA IN FIN DEI CONTI STIAMO PARLANDO DI ASSESSORI CHE NON HANNO ALCUNA ESPERIENZA"

Dal Movimento Liberi Insieme di Messina, intervengono con una nota, sul caso che da qualche giorno agita la Giunta di Palazzo Zanca e specificano: “ok, l’assessore Trimarchi è stato inopportuno e sicuramente ha sbagliato, ma in fin dei conti stiamo parlando di assessori che non hanno alcuna esperienza e lo strafalcione ci puo’ anche stare… quello che mi lascia da pensare è la presa in giro del -chiedi scusa o te ne vai- e del post fatto dal sindaco dove ha permesso che venisse linciato dai -leoni da tastiera- con ingiurie di ogni tipo un suo uomo, senza pensare neanche per un secondo alla dignità di Trimarchi”.

“Scuse su richiesta e che valore avrebbero? Diciamo che al suo posto, visto il trattamento ricevuto, avremmo chiesto scusa e ci saremmo dimessi, anche perché sembra chiaro che il buon Cateno abbia già deciso di dargli il bel servito ed il trattamento subito ne è la dimostrazione”.