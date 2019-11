“Dal Verbale del Consiglio Comunale dove si è discussa la Relazione del primo anno di mandato”. Lo scrive in una nota pubblicata su Facebook il capogruppo pentastellato a Palazzo Zanca, Andrea Argento commentando il documento del primo cittadino di Messina, Cateno De Luca.

Così prosegue, Argento: “ma perché il sindaco si è infastidito durante il mio intervento, dove stavo semplicemente esponendo fatti concreti smontando tante cose fatte (e non fatte) dall’attuale Amministrazione, chiamandolo -show-? Non è consentito mettere in evidenza altre verità differenti da quelle che escono dalla sua pagina Facebook oppure non gli piace che ci sia qualcuno in grado di rubargli la scena?”.