Dalle Radici alle Foglie: “Vento dello Stretto, con il patrocinio della fondazione Alleanza Nazionale, anche per oggi domenica chiama a raccolta la destra diffusa e non solo

È iniziata con il taglio del nastro effettuato da Daniela Faranda con accanto On. Giovanni Donzelli (FdI) e Tuccino Sapienza la due giorni di mostra-dibattito in corso a Messina. Il Dott. Pippo Azzolina proprietario e curatore della mostra prende la parola commosso per illustrare foto, immagini, manifesti, insegne che raccontano 50 anni della Destra politica locale e nazionale.

Una mostra-convegno “Dalle Radici alle Foglie” sulla storia della Destra politica italiana: da Giorgio Almirante a Giorgia Meloni passando attraverso le esperienze del MSI, di AN, di FDI e dei Movimenti e delle associazioni di area che nel tempo hanno tenuto accesa la Fiaccola.

L’iniziativa nasce da un’idea dell’Avv. Ciccio Rizzo, esponente della destra messinese già Consigliere Comunale di AN a Messina e candidato alle Europee 2019 in FdI, promossa dal Movimento “Vento dello Stretto”, presieduto dall’Avv. Piero Adamo già Consigliere Comunale di Messina e Dirigente di Azione Giovani e Azione Universitaria, con il prezioso contributo di Tuccino Sapienza, già Consigliere Comunale del MSI di Sant’Agata di Militello, e del Dott. Pippo Azzolina, esponente del MSI/AN di Messina, già presidente dell’VIII Quartiere che ha curato la mostra fotografica al centro dell’evento.