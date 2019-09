Danilo Lo Giudice (onorevole del Gruppo Udc-Sicilia Vera all’ARS): “Approvato in Quinta Commissione, un emendamento per accelerare lo sbaraccamento e la demolizione

Danilo Lo Giudice (onorevole del Gruppo Udc-Sicilia Vera all’Ars): “risanamento 2.0 delle aree degradate della Città di Messina”.

“Dopo i due recenti interventi legislativi dell’ARS (Istituzione Agenzia e cessione aree IACP a titolo gratuito), su input del Sindaco De Luca, ho presentato un emendamento al collegato alla finanziaria 2019, per introdurre importanti e fondamentali modifiche di alcune norme contenute nella legge speciale 10/90…! Il conclamato fallimento dell’obiettivo previsto dalla legge speciale ha ulteriormente aggravato la situazione di disagio abitativo. Per facilitare la demolizione ed al fine di garantire un omogeneo sbaraccamento e risanamento delle singole baraccopoli è necessaria la revisione del censimento del 2002…”.

“All’interno delle aree degradate in cui è stata accertata una gravissima situazione igienico-sanitaria, continuano a vivere numerose persone con disabilità e gravi patologie. E’ stato previsto che il Sindaco, in deroga alle priorità ed alle vigenti graduatorie, previo parere degli organi sanitari competenti, può assegnare un alloggio disponibile…”.

“L’approvazione da parte dell’ARS delle indispensabili modifiche alla legge regionale del 1990, sono certo, consentirà di superare le criticità che continuano a rallentare l’attività delegata all’Agenzia comunale per il risanamento…! Avevo promesso il mio impegno concreto per la Città di Messina e farò di tutto per onorarlo fino alla fine”!