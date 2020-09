E' QUESTO l'ODIERNO MESSAGGIO, SCRITTO DALLA DEPUTATA DI FORZA ITALIA A MONTECITORIO, LA MESSINESE MATILDE SIRACUSANO, INTERVENUTA SULLA MORTE AVVENUTA IERI A MILAZZO DEL SOTTUFFICIALE DELLA GUARDIA COSTIERA AURELIO VISALLI DECEDUTO PER SALVARE UN 15ENNE NEL MARE IN TEMPESTA DI PONENTE

“Dare la propria vita per salvarne un’altra…, la massima espressione della santità e dell’eroismo. Preghiera e cordoglio”. E’ questo l’odierno messaggio, scritto dalla deputata di Forza Italia a Montecitorio, la messinese Matilde Siracusano intervenuta sulla morte avvenuta ieri a Milazzo del sottufficiale della Guardia Costiera Aurelio Visalli deceduto per salvare un 15enne nel mare in tempesta di Ponente.

