“Davvero VERGOGNOSO come il Sindaco abbia provato a mettere alla gogna un autista ATM, semplicemente fermo al capolinea in attesa dell’orario di partenza” [Video]

“Davvero VERGOGNOSO come il Sindaco abbia provato a mettere alla gogna un autista ATM, semplicemente fermo al capolinea in attesa dell’orario di partenza, facendo passare un messaggio distorto che supera il limite della semplice gaffe, postando un video che ha ricevuto da un cittadino con una noncuranza inaccettabile per un uomo delle istituzioni, capace di influenzare l’opinione pubblica”! A sottolinearlo, è Andrea Argento, capogruppo del M5S al Comune di Messina.

Prosegue cosi’ Argento: “questo è il risultato di una città che si è fatta prendere la mano e qualcuno dovrà assumersene le responsabilità di ciò che accade e che si prevede accadrà…”!

Conclude in tal modo, Argento: “tutti quelli che stanno in silenzio, specie in Consiglio Comunale, rappresentanti eletti di tutta la città, dovranno spiegare come fanno a girarsi dall’altro lato quando vedono queste cose! IO NON CI STO E DICO BASTA”!