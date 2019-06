Daya S.J. Pelpola, l’ambasciatore dello Sri Lanka in Italia, è stato ricevuto stamane al Comune di Messina. A fare gli onori di casa, ci ha pensato l’assessora Dafne Musolino che agli ospiti, riuniti in una delegazione ha fatto visitare le stanze di Palazzo Zanca, il Salone delle Bandiere, il gabinetto del sindaco e l’Aula Consiliare dove in quegli istanti vi erano gli ex dipendenti di Casa Serena che da ieri sono in presidio permanente. Durante l’incontro, è stato donato agli ospiti, il Crest della Città.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.