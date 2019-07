Ddl registro lobbisti, Stefano Pellegrino (FI): “Norma che oltrepassa il colore politico”

Dalla prima commissione oggi, è uscito all’unanimità il primo sì al disegno di legge che istituisce per la Regione siciliana il registro dei lobbisti che traccia gli accessi presso gli assessorati dei portatori di interesse.

A riferirlo è l’on. Stefano Pellegrino, del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars: “tengo a sottolineare che dalla commissione affari istituzionali da me presieduta, è stato espresso un voto unanime, che mira alla massima trasparenza su un argomento che a seguito dei fatti di cronaca è di notevole attualità. Dinanzi ad un rebus normativo in tale settore, la volontà è chiara: imporre più trasparenza per scongiurare altri casi Arata. Sono fiducioso che anche in Aula il testo godrà della medesima sorte, oltrepassando i colori politici al fine di consegnare ai siciliani una legge che garantisca più ordine tra i portatori di interesse presso gli Enti pubblici”.