De Luca (primo cittadino peloritano): “Dedicato a coloro che pur di darmi addosso sostengono che l’ASP di Messina funziona benissimo”

“Dedicato a coloro che pur di darmi addosso sostengono che l’ASP di Messina funziona benissimo! Per favore massima diffusione al presente post. Grazie”. Lo ha scritto oggi pomeriggio su Facebook, De Luca, il primo cittadino peloritano.

De Luca ha specificato inoltre: “ciao Cateno, Ti disturbo solo per chiederti se è normale, che il sottoscritto ha effettuato il tampone molecolare (perché ero risultato positivo), in data 21.11.2020 c/o il piazzale ex ospedale R. Margherita di Messina, come da e.mail dell’uscita. Ad oggi 29.11.2020, nessun esito. Ho provato ad inviare svariate e.mail sia al sito Asp, sia al sito Usca, senza ricevere nessuna risposta. Ti chiedo, secondo Te, come mi devo comportare? Mi fai sapere come devo comportarmi? Grazie e scusa se Ti ho disturbato. Buona Domenica per te e famiglia. Ciao”.

“Caro Amico…, da oltre un mese di queste segnalazioni ed anche di più gravi ne ricevo decine al giorno. Ci sono in Citta’, centinaia di persone private della propria Liberta’ personale, in attesa di un Tampone o di una comunicazione sull’esito dello stesso. Siccome io sono il sindaco e non il salvatore della Patria, vi invito a denunciare per omissione l’Asp di Messina”!

“Alcuni balordi anche dal mondo giornalistico, sono arrivati anche a negare la grave carenza dei posti letto in Terapia Intensiva da me denunciata un mese fa, pur di attaccare le mie prese di posizione”.

Ora faccio come l’Asp ed il Provveditore agli Studi di Messina: “me ne lavo le mani perché non è di competenza mia”!

“Farei felice qualche balordo con questa presa di posizione, perche’ mi comporterei come gli altri sindaci… non -affetti da ordinite- (cit. Piero La Tona), ma io sono la massima Autorita’ Sanitaria Locale (art. 50 tuel) e quindi denuncero’ l’Asp per conto Vostro”.

“Inviate queste comunicazioni al… 335 7626026 così vi contatteremo per accertare quanto da voi segnalato e procedere alle denunce all’Autorita’ Giudiziaria”.

“Vi piaccia o no, sono il sindaco Cateno De Luca, senza se e senza ma”!