Degrado anche sulla parte bassa di viale San Martino: a lanciare l’allarme, è il consigliere comunale del PD, Libero Gioveni, che ha già provveduto a inviare le foto (vedi gallery) a MessinaServizi

Degrado anche sulla parte bassa di viale San Martino a Messina. A lanciare l’allarme è il consigliere PD Libero Gioveni, che ha già provveduto a inviare le foto (vedi gallery) a Messina Servizi.

Commenta il consigliere: “le immagini, credo siano inequivocabili. Se già non è accettabile constatare il mancato servizio di spazzamento nei villaggi della nostra città (perché comunque le tasse le pagano anche i residenti delle periferie), figuriamoci se può essere tollerata una condizione di degrado in centro città, nella fattispecie in questa parte di viale San Martino a ridosso del porto storico (quindi meta anche dei turisti che in questo periodo popolano la nostra città)”.

Gioveni auspica vivamente che MessinaServizi possa celermente: “ridare decoro a questa zona e, soprattutto, mantenerlo quotidianamente con un servizio di spazzamento giornaliero”.