Deleghe negate per i pass disabili, Giandomenico La Fauci (Ora Messina): “La burocrazia non dimentichi l’umanità”

“Qualche settimana fa, spinto dalle numerose segnalazioni di cittadini in difficoltà, ho presentato un’interrogazione urgente per comprendere i motivi della mancata possibilità di ritiro dei pass disabili per delega. In alcune circostanze, infatti, molti cittadini sono impossibilitati a recarsi di persona nella sede del Dipartimento Viabilità per il ritiro, pur necessitando del pass per poter usufruire dei parcheggi disabili quando costretti a spostamenti per sottoporsi alle cure”. A parlare in una nota, è il consigliere comunale di Ora Messina, Giandomenico La Fauci.

La Fauci prosegue: “la mia interrogazione, però, non ha trovato alcuna risposta da parte del dirigente Cardia. Una mancanza di rispetto non verso di me che esercito il ruolo di consigliere comunale, ma nei confronti dei cittadini messinesi che tutti noi delle istituzioni rappresentiamo. Trovo inaccettabile che non arrivi una risposta chiara, trovo offensivo verso le persone meno fortunate che nessuno abbia la decenza di limitare i loro disagi”.

Prosegue il consigliere: “per chiarire ancora di più la vicenda, voglio raccontare un piccolo episodio… un cittadino disabile e la figlia si sono visti negare la possibilità di ritirare il pass per delega, a quel punto hanno affittato un’ambulanza per recarsi nella sede del Dipartimento Viabilità. Arrivati lì, però, hanno chiesto agli incaricati di non costringere il disabile alla scalata fino agli uffici e di accettare di consegnare il pass alla figlia o di scendere per constatare l’impossibilità dello stesso a recarsi negli uffici. Possibilità negata con il disabile che è stato accompagnato – con immensa difficoltà – al ritiro del pass. Dov’è finita l’umanità”?

Conclude La Fauci: “la burocrazia deve godere del rispetto delle regole, ma è possibile far vincere il mero rispetto dei regolamenti contro l’aiuto concreto da dare al prossimo in difficoltà? La speranza è che il dirigente del ramo abbia il tempo e la decenza di rispondere sul merito, e chiarire – non al consigliere La Fauci ma alla città – i motivi per tali disagi che aumentano le difficoltà di tanti cittadini meno fortunati”.