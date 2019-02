Desirè Manca (M5S), da consigliera al Comune di Sassari, alla candidatura per le regionali in Sardegna

Desirè Manca, rappresentante pentastellata al Comune di Sassari è candidata alle Elezioni regionali della Sardegna che si terranno domenica 24 febbraio.

La Manca, intervistata da #SardegnaDies, specifica: “dopo cinque anni di consigliere comunale, ho scelto di provare ad entrare in Regione perchè mi sono resa conto che le vere pedine si muovono sicuramente nel Consiglio regionale. E’ risaputo, che i finanziamenti da parte della Regione agli Enti Locali sono sempre più scarsi, ma è vero che la scelta… le scelte politiche denotano la vita delle persone. Decidono la vita delle persone, per cui tentiamo di arrivare per cercare di dare comunque più dignità al nostro territorio”.

Continua la consigliera: “credo di non avere mai fatto mistero, della totale insoddisfazione da parte della popolazione, specialmente del nostro territorio. Il MoVimento Cinque Stelle, non è altro che un MoVimento che porta la Voce della gente. E la gente, comunque in questi anni non ha vissuto bene, questa poi è la realtà. La possiamo descrivere e possiamo mentire molti partiti lo fanno, ma la realtà che si vive quotidiananmente denota un territorio abbandonato completamente a sè stesso. Per cui la Giunta Pigliaru, non ha praticamente in 5 anni fatto… messo in campo tutte quelle strategie e tutti quei progetti che aveva poi tanto promesso e decantato nella sua campagna elettorale”.

La stellata, in conclusione afferma: “Francesco Desogus è il candidato giusto, si tratta di una persona magari meno conosciuta rispetto ad altri candidati governatori ma è molto preparato, onesto e scelto dal popolo. Io, proporrò una riduzione delle indennità dei consiglieri regionali, perchè non si può pensare che in un contesto storico come quello attuale, specialmente sardo, un consigliere regionale possa arrivare ad avere uno stipendio di 8-9 mila euro. Non è veramente pensabile”.