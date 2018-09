Desirè Manca (portaVoce M5S -SS): “Il miracolo di Nicola Sanna, sindaco di Sassari”

Desirè Manca rappresentante d’Aula a Palazzo Ducale, la portavoce sassarese del MoVimento Cinque Stelle, ha scritto in una sua nota pubblicata su Facebook, questo testo dal titolo: “Il miracolo di Nicola Sanna, sindaco di Sassari”.

La Manca, ha proseguito così: “abbiamo vissuto 5 anni di inerzia totale, di incessanti lotte interne al PD, che di fatto hanno bloccato i lavori del Consiglio. Adesso a fine mandato il sindaco quotidianamente anche sul giornale locale -tratta- temi importanti come il razzismo ed il fascismo senza mai far mancare strumentali riferimenti all’attuale situazione politica nazionale”.

La consigliera, ha concluso in tal modo: “ma gli altri temi come il Lavoro, la Sanità, i Giovani, lo Sviluppo Economico della nostra Città, l’Emergenza sociale, la Cultura, il Decoro Urbano che fine hanno fatto? Shhhhhhhhhh, silenzio. Non si possono nominare. Colpa del M5S…”.