Dino Bramanti, consigliere comunale della Lega ed ex candidato a primo cittadino peloritano, chiarisce: “Nei prossimi giorni riuniremo il comitato cittadino per discutere e stabilire le linee programmatiche e le azioni da intraprendere”

Dino Bramanti, consigliere comunale della Lega ed ex candidato a primo cittadino peloritano, in merito alle annunciate dimissioni di Cateno De Luca, chiarisce: “nei prossimi giorni riuniremo riuniremo il comitato cittadino della Lega per discutere e stabilire le linee programmatiche e le azioni da intraprendere. Primo punto sarà la richiesta di dimissioni del sindaco di Messina da subito e senza attendere dicembre. La città non puo’ più aspettare per costruire un nuovo programma e nuovi e più attendibili protagonisti della politica messinese. È arrivato il momento di rispondere ai cittadini sul futuro di Messina e sul contributo fin qui dato in Consiglio, come Lista Bramanti sindaco prima e come Lega poi”.

Continua Bramanti: “la nostra attività è stata svolta con impegno ed azione e ha consentito di affrontare al meglio le innumerevoli difficoltà a tutti note. In quest’ultimo anno, nessun serio progetto promesso in campagna elettorale è decollato, i problemi continuano ad aumentare, in un clima di crescente scontro da perenne campagna elettorale. Le cose fin qui realizzate sono retaggio della precedente Amministrazione a cui va il merito, ad esempio, degli autobus elettrici e delle abitazioni già pronte per gli ex baraccati. Ora dobbiamo fare di più e meglio! È il momento di dire chi preferisce stare dentro questa politica del conflitto quotidiano e chi, invece, sceglie una posizione responsabile e costruttiva”.

Precisa il professore: “credo sia arrivato il momento di rimboccarsi le maniche per difendere Messina e i suoi valori, restituendo ai cittadini e alle nuove generazioni il diritto di credere ancora in un futuro. La mia adesione alla Lega, insieme ai consiglieri Giovanni Scavello e Pierluigi Parisi, va proprio in questa direzione, combina la naturale evoluzione delle idee con la necessità di dare alla città l’attenzione che merita agli occhi del Governo nazionale… tentativi più volte effettuati e frustrati da inopportune iniziative concorrenti e/o concomitanti”.

Conclude Dino Bramanti: “la Lega, intende rappresentare a Messina un punto di riferimento per il rilancio di attività ed iniziative da portare avanti con senso di responsabilità, rimanendo forza d’opposizione seria e vera, senza parole eclatanti, senza spot e senza dichiarazioni ad effetto con il solo obiettivo di contribuire, con efficacia e continuità, a migliorare le condizioni di vita e di vivibilità della città”.