Discorso di fine anno, del sindaco di Messina De Luca: “La città necessità di una maggioranza stabile o nuove elezioni”

Il sindaco del comune di Messina, on. Cateno De Luca invita alla diretta Facebook di martedì 31 dicembre alle h. 19, dal Palazzo Municipale, per salutare il 2019 con un bilancio dell’anno trascorso, mediante una lucida riflessione su quanto è stato fatto per la città. Inoltre, per dare il benvenuto al nuovo anno, il 1 Gennaio alle h. 18.30 in piazza Unione Europea – in caso di maltempo Androne del Municipio – il primo cittadino invita la cittadinanza ad un brindisi dopo il quale, saranno svelate le intenzioni per il nuovo anno amministrativo.

Afferma il sindaco De Luca: “martedì 31 dicembre vogliamo con dividere con la comunità ciò che in questi dodici mesi è stato fatto, comprese le storture che hanno creato problemi e fibrillazioni, soprattutto in Consiglio comunale, ma che devono essere corrette senza se e senza ma. Di certo, il 2020 sarà un anno cruciale per la svolta che abbiamo in mente. Abbiamo tanti buoni propositi per il futuro e vogliamo che la nostra comunità sia al corrente di quanto faremo per il territorio. Per tale motivo, il 1 gennaio sveleremo le condizioni indispensabili per governare la città, anche nei rapporti con il Consiglio comunale, con il quale c’è un problema di fondo. Tra queste, ci sarà l’integrazione della squadra degli Assessori, con le modifiche della Giunta e la rimodulazione della deleghe. La città ha bisogno di stabilità, di conseguenza è necessario creare una maggioranza stabile. Quest’ultima, o esce dall’attuale composizione del Consiglio comunale, oppure dovranno essere gli elettori a stabilirla. Procediamo insieme, vi aspetto”.