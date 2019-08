“Disinformazione e deliri di onnipotenza all’ombra della Vara”, è quanto sostiene Daniele Ialacqua

E’ quanto sostiene Daniele Ialacqua, ex assessore all’Ambiente del Comune di Messina: “disinformazione e deliri di onnipotenza all’ombra della Vara”.

E poi: “cosa posso farci, non riesco ad abituarmi alla disinformazione di -certa stampa- e di certi -leoni da tastiera- ed ai -deliri- di onnipotenza di -certa politica-. Ma come si fa ad esaltare ad esempio come un fatto mai accaduto la pulizia post Vara di Messinasservizi -un’azione congiunta e attenta che ha evitato le brutte immagini del passato con rifiuti lasciati ovunque…-, quando basta fare una semplice ricerca su internet per vedere che da anni i lavoratori di Messinambiente/Messianservizi intervengono immediatamente nella pulizia delle strade dopo il Ferragosto?”.

“Chi pubblica le foto della sporcizia di viale Giostra dello scorso anno facendole passare come esempio della vecchia amministrazione, viene -castigata- subito da chi non se le beve tutte e smaschera l’ennesima bufala. Che dire poi delle dichiarazioni del sindaco che dice a proposito della Vara… -una partecipazione straordinaria che non si registrava da tanti anni-, con il tentativo, assurdo quanto ridicolo, di appropriarsi di una festa di popolo che da centinaia di anni vede una larga partecipazione, di messinesi e non, beh viene da pensare… CI SONO O CI FANNO?”.