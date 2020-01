“Dispiace che alcuni consiglieri iscritti al Pd, in difformità dall’orientamento espresso dagli organismi dirigenti, si siano prestati al gioco del Sindaco e ad un epilogo confuso, aperto a tutte le interpretazioni e che garantisce, in sostanza, il tirare a campare”. Così scrivono iscritti e dirigenti del Partito democratico di Messina in una nota, che in tal modo prendono le distanze dai consiglieri del gruppo consiliare di centro-sinistra che sono pro De Luca, chiedendo una riunione della Direzione -per definire le iniziative da assumere sui problemi della città e sul rapporto con l’Amministrazione comunale-.

Dichiarano infatti i membri del Partito: “si è consumata nel Consiglio comunale l’ennesima sceneggiata promossa dal Sindaco De Luca. Galleggiare attorno a De Luca, sperando di trarne qualche (personale) vantaggio o, peggio ancora, immaginarne un’alleanza, è una tattica suicida”.

Continuano: “questi atteggiamenti, peraltro, risultano del tutto incompatibili con la proposta politica ed il profilo riformista e progressista del Pd di Zingaretti. Il Pd di Messina, in sintonia con le scelte nazionali, premiate peraltro nelle recenti elezioni regionali, è chiamato a costruire un progetto per la città in grado di affrontare gli enormi problemi e costruire un’alleanza larga, aperta alla società civile e ai movimenti, fondata su in sistema di valori che, oggettivamente, sono del tutto alternativi rispetto alla storia ed al profilo culturale di De Luca”.

Conclude la nota firmata da Filippo Panarello, Maria Baronello, Armando Hyerace, Giacomo D’Arrigo, Laura Giuffrida, Giuseppe Siracusano, Davide Fragale, Nicola Alpino, Lucia Celi e Dino Russo: “non tenerne conto rischia di pregiudicare l’immagine del Pd, il suo rapporto con l’opinione pubblica e soprattutto di creare una frattura con la stragrande maggioranza dei nostri elettori. Per tali ragioni, chiediamo che il coordinamento politico del Pd promuova una riunione della Direzione anche alla presenza del Commissario regionale Losacco, per definire le iniziative da assumere sui problemi della città e sul rapporto con l’Amministrazione comunale”.