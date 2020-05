“Dispiace sempre quando un parlamentare decide di andare via. Faccio un in bocca al lupo all’amico e collega Francesco Scoma, ma non condivido assolutamente la sua scelta. Forza Italia è un grande partito nazionale, ha un leader forte e carismatico come Silvio Berlusconi, e sono certa che avrà un futuro ancora da protagonista. Negli ultimi anni il nostro movimento ha vissuto momenti difficili, ma il radicamento territoriale non è mai venuto meno e per questo dobbiamo ringraziare i nostri amministratori locali e i nostri coordinatori regionali. Tra questi, lasciatemelo dire, Gianfranco Micciché in Sicilia ha fatto e continua a fare un lavoro straordinario, garantendo al nostro partito un ruolo di primo piano nel quadro politico regionale e nazionale. I risultati di Forza Italia in Sicilia parlano chiaro: 16,4% alle regionali del 2017, quasi il 21% alle politiche del 2018, 17% alle europee del 2019. Numeri molto al di sopra della media nazionale. Inoltre, Micciché è riuscito a creare un clima di leale collaborazione e solidarietà tra i nostri consiglieri regionali, che hanno contribuito in questi anni in modo determinate alle ottime performance azzurre nell’isola. La Sicilia è la roccaforte di Forza Italia, e lo resterà solo con il lavoro e l’impegno di ciascuno di noi. Evitiamo scontri e polemiche inutili, e remiamo tutti nella stessa direzione”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia.