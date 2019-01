Domani 4 gennaio alle ore 10.30, si terrà una conferenza stampa di presentazione del “Banchetto informativo sulla donazione sangue a Messina”

Si terrà domani, venerdì 4 Gennaio, alle ore 10, presso la “Sala Ovale” del Comune di Messina, la conferenza stampa di presentazione del “Banchetto informativo sulla donazione sangue a Messina”, la prima di una serie di iniziative promosse dal MoVimento 5 Stelle per sensibilizzare la cittadinanza su un tema di vitale importanza per la collettività e per incentivare la donazione in una città in cui i numeri per l’offerta di sangue sono fra i più bassi d’Italia.

L’iniziativa, in corso sabato 5 gennaio a Piazza Cairoli, dalle ore 10 alle 19, ha l’obiettivo di informare i cittadini sul semplice iter da intraprendere per diventare un donatore, con informazioni dettagliate sui requisiti necessari, i vantaggi e le agevolazioni previste. Presente sul posto anche un’Autoemoteca dell’Avis.

Prenderanno parte alla conferenza:

– la senatrice Grazia D’Angelo

– i deputati regionali Antonio De Luca e Valentina Zafarana

– i consiglieri comunali Cristina Cannistrà e Andrea Argento

– il presidente di “Avis Messina” Franco Previte

– Gaetano Alessandro dell’Associazione “Donare è vita-Corrado Lazzara” Onlus

– Salvatore Isaja dell’associazione “Fasted Messina onlus”

– Salvatore Parrino dell’Admo