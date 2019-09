Lo riferisce, la portaVoce nazionale pentastellata, deputata di Monte Citorio, Antonella Papiro: “domani gli iscritti alla piattaforma Rousseau saranno chiamati a decidere per le sorti del nuovo Governo”.

“La partecipazione diretta dei cittadini è sempre stata uno dei nostri princìpi saldi, e il potersi esprimere in una decisione così importante fa sì che si rispetti il sogno di Beppe e Gianroberto, i padri fondatori del Movimento”.

“È stato un anno e mezzo intenso, per certi aspetti anche difficile, in cui abbiamo dato il massimo per cercare di mantenere le promesse fatte e concretizzare i punti di un programma che voi avete approvato per mettere in atto il tanto atteso cambiamento”.

“Qualunque sarà l’esito di queste votazioni saremo sereni, consapevoli di aver mantenuto fede alla nostra promessa fino alla fine, e di averlo fatto con coscienza e responsabilità”.

“E con la stessa coscienza e responsabilità so che esprimerete la vostra volontà, e qualsiasi scelta sarà rispettata. L’ultima parola è la vostra! Buon voto a tutti”.