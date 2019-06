Domani, sabato 22 giugno alle ore 18 in via Felice Bisazza 21 (Messina) si terra’ l’inaugurazione della Segreteria degli onorevoli Matilde Siracusano, deputato alla Camera, Tommaso Calderone, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana e del consigliere comunale Dario Ugo Zante.

Per l’occasione, la neo Coordinatrice nazionale di Forza Italia e Vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Mara Carfagna, interverrà in videochiamata per un messaggio di auguri per l’apertura della segreteria dei deputati.