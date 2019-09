LO HA COMUNICATO IN UN POST SCRITTO SU FACEBOOK, IL SINDACO DI MESSINA ONOREVOLE, AVVOCATO CATENO DE LUCA

“Domani scuole chiuse”. Lo ha comunicato il sindaco di Messina, onorevole, avvocato Cateno De Luca.

Ecco cosa ha evidenziato De Luca: “ho firmato in questo momento l’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private (asili nido inclusi). nEssendosi registrati dei disagi per i lavori che stiamo effettuando sulla condotta di adduzione idrica nel territorio di Forza d’Agrò abbiamo disposto questo provvedimento di chiusura”.

“Chiedo scusa per il disagio ma questi lavori erano indifferibili ed urgenti per evitare il peggio. Ragazzi non portatemi rancore”.