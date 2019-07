Domenica di #Marepulito: l’iniziativa della Lega Messina, in mare a Milazzo

Una domenica mattina per raccogliere rifiuti e plastiche nel mare di Milazzo, nello spazio di litorale di fronte le Isole Eolie. L’iniziativa #Marepulito ha coinvolto, ieri, i consiglieri comunali della Lega a Messina, insieme a diversi militanti e a giovani del partito della provincia tirrenica. L’appuntamento è stata promosso da Santi Lepro della Lega di Barcellona Pozzo di Gotto e dal Gruppo consiliare del partito di Salvini a Palazzo Zanca.

‹‹È stata un’esperienza utile, ma attraverso la quale vogliamo lanciare un messaggio importante di vicinanza agli amministratori locali, di sensibilizzazione alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del nostro mare››, afferma Dino Bramanti, capogruppo leghista al Comune di Messina. ‹‹L’inquinamento marino – prosegue – è un problema che non possiamo più sottovalutare e che ha assunto livelli preoccupanti. Si tratta di un fenomeno complesso e accentuato da macro e micro cause. Nel nostro piccolo – aggiunge Bramanti – con comportamenti corretti e senso civico possiamo dare il nostro contributo, a cominciare dalla diminuzione dell’utilizzo di utensili di plastica e a non gettare via tutto in modo scellerato e incivile. Nelle prossime settimane estive organizzeremo altre iniziative lungo i litorali messinesi››, conclude il capogruppo della Lega nella città dello Stretto.