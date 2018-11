Dopo gli insulti sui social, indirizzati nei giorni scorsi, all’onorevole Matilde Siracusano di F.I.

Continuano a giungere manifestazioni di solidarietà, nei riguardi dell’onorevole Matilde Siracusano di F.I., che nei giorni scorsi è stata vittima di attacchi su interenet.

In sua difesa e per prendere di mira il portaVoce pentastellato a Monte Citorio dei Cinque Stelle, Francesco D’Uva, intervengono le onorevoli Elvira Amata e Ella Bucalo di Fratelli d’Italia che evidenziano: “quanto occorso alla deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano, attaccata in modo vile e vergognoso da diversi utenti social a seguito del video (postato sul blog del M5S) del suo intervento alla Camera sul ddl anticorruzione, è disdicevole e da condannare in ogni modo”.

“Lo ha fatto anche oggi Paola Frassinetti, parlamentare di Fratelli d’Italia, durante i lavori d’Aula, esprimendo il punto di vista del nostro Partito. Un punto di vista che dovrebbe appartenere a chiunque abbia buonsenso e rispetto dell’altro. Al netto di colori e stemmi politici. Da rappresentanti delle istituzioni, da parlamentari di FdI, da donne e da messinesi vogliamo far constare la nostra vicinanza all’amica e collega Siracusano. E ci stupisce che non abbia ritenuto di fare altrettanto l’onorevole D’Uva che, oltre ad essere il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, è un giovane ed è messinese. Vogliamo sperare si sia trattata di una mancanza alla quale vorrà porre rimedio, dissociandosi dagli attacchi sessisti ricevuti dalla collega e inviando, una buona volta, un messaggio chiaro ai supporters dei 5 Stelle, tutt’altro che nuovi a questa forma di aggressione a mezzo social”.