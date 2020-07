“Dopo il -Salva Messina- che ha permesso, oggi, di far schizzare i prezzi dei biglietti dell’autobus e dei parcheggi in centro…”! Scrive questo in un post diffuso oggi su Facebook Andrea Argento…, il capogruppo del M5S al Comune.

Argento aggiunge: “dopo il -Cambio di Passo- che ha tenuto tutti i messinesi incollati alla tv ed ai social, venduto come cronoprogramma imprescindibile ed urgente, da approvare subito pena dimissioni e che oggi, dopo 6 mesi, vede praticamente lo 0% di attuazione…”!

“Spunta -Riparte Messina-, il nuovo show dopo due mesi di assenza dai teleschermi, utile per riattirare l’attenzione dei fans e misurare la pressione di una maggioranza che non si sa più se esiste in Aula, da testare magari con una nuova minaccia di dimissioni, l’ennesima. La trama é sempre la stessa, dovrebbe annoiare alcuni ed innescare una reazione d’orgoglio in altri”.

“In tutto questo bailamme, una cosa non cambia: -la città é un c…. a cielo aperto. Ce ne dovremmo accorgere, non farci distrarre dal nuovo -varietà- che ci aspetta da settimana prossima..! Coming soon…”.