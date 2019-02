Dopo l’approvazione di ieri, della finanziaria regionale, appuntamento oggi alle 9.30 a Palazzo Zanca

Dopo l’approvazione di ieri, della finanziaria regionale, l’appuntamento oggi e’ a Palazzo Zanca, lo ha dato direttamente il primo cittadino Cateno De Luca, scrivendo su Facebook: “che nottata di San Valentino di fuoco! Ne parleremo… sabato alle ore 9.30 nella Sala Giunta, in conferenza stampa con Danilo Lo Giudice, approfondendo le norme fatte approvare per Messina e per gli altri comuni siciliani”.

“Il Parlamento Siciliano, ha approvato il bilancio e la finanziaria 2019/2022. Alle ore 22.00 di giovedi’, rottura con il presidente Gianfranco Miccichè. In nottata siamo riusciti con l’on. Danilo Lo Giudice a creare le condizioni politiche per far approvare al Parlamento Siciliano alcune norme vitali per la Città di Messina precedente stralciate. Bravo Danilo”!