Dopo le 17.30 di ieri 21 ottobre 2023, in piazza Duomo a Reggio Calabria si è tenuta la presentazione del nuovo Libro ‘Io sono libero’ scritto da Giuseppe Scopelliti ex sindaco della Città calabrese, condannato il 4 aprile del 2018 dalla Cassazione per il reato di ‘Falso in Atto Pubblico’ (in relazione ai Conti pubblici in dissesto del Comune reggino) alla pena di 4 anni e 7 mesi [Video]

Dopo le 17.30 di ieri 21 ottobre 2023, in piazza Duomo a Reggio Calabria si è tenuta la presentazione del nuovo Libro ‘Io sono libero’ scritto da Giuseppe Scopelliti ex sindaco della Città calabrese, condannato il 4 aprile del 2018 dalla Cassazione per il reato di ‘Falso in Atto Pubblico’ (in relazione ai Conti pubblici in dissesto del Comune reggino) alla pena di 4 anni e 7 mesi.

La quinta sezione penale della Cassazione ha modificato la condanna a 5 anni che era stata pronunciata nei confronti dell’imputato dalla Corte d’appello reggina il 22 dicembre del 2016. Scopelliti, dal 2010 al 2014 Governatore della Calabria, si dimise dalla presidenza della Regione per effetto della legge Severino, dopo la condanna in primo grado a 6 anni… nei giudizi di merito gli era stata inflitta anche la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che la Cassazione, ha sostituito con quella dell’interdizione per 5 anni. Quello del pomeriggio di sabato è stato un evento al quale, elevata è stata la partecipazione dei cittadini, dato che erano presenti circa 1.500 persone.