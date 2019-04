Dopo l’ufficializzazione dei candidati di Forza Italia alle Elezioni europee del 26 maggio, interviene la deputata Matilde Siracusano

A riferirlo è la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano, a seguito dell’ufficializzazione dei candidati del Partito Azzurro per il Collegio insulare della prossima tornata elettorale europea: “faccio il mio in bocca al lupo ai candidati siciliani presenti nella lista di Forza Italia per la Circoscrizione insulare”.

Continua, la Siracusano: “è il momento di dimostrare radicamento ai valori fondanti che contraddistinguono Forza Italia, è il momento della fedeltà assoluta ai nostri colori e soprattutto al nostro presidente, è il momento di superare gli individualismi e di fare squadra, senza se e senza ma”.

Un plauso al Coordinatore regionale, Gianfranco Micciché, per il lavoro svolto con la solita dedizione e determinazione in tutte le delicate fasi che compongono la definizione della lista nella quale figurano: “ Silvio Berlusconi, Giuseppe Milazzo, Gabriella Giammanco, Dafne Musolino, Salvatore Cicu, Gabriella Greco, Saverio Romano e Giorgia Iacolino. Adesso tutti uniti e compatti intorno al presidente Berlusconi”.