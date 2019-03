Dove e come si votera’, per le Primarie del Pd, domenica 3 marzo

Saranno 54 i seggi in cui sarà possibile votare le primarie del Pd domenica 3 marzo, dalle 8.00 alle 20.00, per scegliere il Segretario ed i componenti dell’Assemblea nazionale democratica. A Messina sono presenti quattro liste: due a sostegno del candidato Nicola Zingaretti, una per per Maurizio Martina e una per Roberto Giachetti.

Spiega Piero Corona, presidente della commissione provinciale per il Congresso nazionale: “e’ uno sforzo organizzativo non indifferente, che permette a militanti, iscritti e simpatizzanti di esercitare il diritto democratico alla scelta degli organi di governo del partito. Diamo voce a tutti quelli che vorranno fare parte della famiglia democratica”.

A coadiuvarlo, i componenti della commissione: “Nicola Alpino, Teresa Frusteri, Adriana Gaglio, Salvatore Gitto, Teodoro La Monica, Maria Teresa Parisi, Antonino Prattella, Sharon Schachter, Mario Russo, Nuccio Zullo”.

Commenta il segretario provinciale del Pd Paolo Starvaggi: “ripartiamo dal territorio, dai circoli, da tutte le anime del partito, per un momento di partecipazione democratica della quale si sente oggi un gran bisogno. E’ e deve essere un momento di grande partecipazione che deve essere un esempio per tutti, soprattutto a livello nazionale: in tempi in cui si affidano le sorti della politica a ‘capitani’ o a piattaforme internet, il Partito Democratico scende in strada, tra il suo popolo, e sceglie di decidere insieme”.

In tutto saranno 35 i messinesi candidati all’Assemblea nazionale, nelle quattro schede a sostegno dei tre candidati. Si voterà barrando sulla scheda la lista del candidato segretario che si sostiene. Nel caso di più liste di appoggio al candidato, si deve votare una sola lista.

Per il pretendente alla segreteria nazionale Nicola Zingaretti sono candidati: Felice Calabrò, Giuseppa Camuglia, Luigi Beninati, Oriana Puglia, Filippo Patanè, Laura Giuffrida, Angelo Casablanca, Gianconcetta Martino e Gabriele Freni nella prima lista “Piazza Grande Sicilia”, ed Emanuele Giglia, Valentina Patti, Teodoro La Monica, Carmela Manna, fabrizio Arena, Fulvia Russo, Antonino Catalioto, Martina Di Marco e Carmelo Machì nella seconda lista “Piazza Grande Europa”.

Per il pretendente alla segreteria nazionale Maurizio Martina sono candidati, nell’unica lista “Sicilia con Martina”: Pietro Navarra, MariaGabriella Lo Presti, Matteo Sciotto, Luca Gabershek, Giuseppe Picciolo, Nunziatina Starvaggi, David Bongiovanni, Natasha Fazzeri e Giuseppe Testa.

Ed infine, per il pretendente alla segreteria nazionale Roberto Giachetti sono candidati in “Sempre Avanti”, anche questa unica lista: Massimo Nicola Marchese, Letteria Modica, Dino Russo, Angela Bongiorno, Emanuele Morabito, Giulia Iapichino, Alessandro Corrao e Desirè Bisazza.

Di seguito, i 54 seggi di Messina e Provincia: