Drive-in tamponi…, e la viabilità bloccata all’Annunziata

“Come di consueto ormai, ogni sabato da 4 settimane lunghe code si registrano sul tragitto del Viale Regina Elena direzione Viale Annunziata, lo stesso Viale Annunziata e la Via Nuova Panoramica a causa della verifica sui tamponi dell’Asp, creando innumerevoli disagi alla viabilità stessa; la V Circoscrizione pertanto propone di implementare un’ulteriore postazione Asp nell’area Mandalari ove si svolge il mercato bisettimanale di Giostra, che per spazi e logistica ha risposto bene all’affluenza di questi giorni dedicata a studenti, familiari degli stessi alunni e personale scolastico”. A comunicarlo in una nota è il Consigliere della Quinta Municipalità Franco Laimo, che assieme a tutti colleghi consiglieri ha affrontato e trattato la questio in seduta della 3^ Commissione (della quale lo stesso ne è Presidente) proprio lo scorso giovedì 3 dicembre.

Naturalmente sottolinea il consigliere Laimo: “il tutto senza intaccare il regolare svolgimento del mercato rionale bisettimanale di Giostra e dunque poter svolgere tale servizio Drive-in nei giorni in cui l’area dell’Asp non venga utilizzata dagli stessi mercatali, che già hanno subito e stanno subendo diversi danni economici. Secondo i consiglieri della quinta circoscrizione, l’implementazione o lo spostamento di un Drive-in per tamponi Covid anche nella zona giostra potrebbe rappresentare un importante soluzione al fine di alleggerire l’intera viabilità della zona Annunziata”.