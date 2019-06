IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO MESSINESE, DELLA CAMPAGNA NAZIONALE “METTIAMOCI IN GIOCO”

È andato in scena ieri sera, all’Auditorium Fasola, lo spettacolo “La Gallina, storie d’azzardo e altre storie”, dell’ex comico di Zelig Daniele Raco, i cui proventi saranno destinati ad attività di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo, in collaborazione con il gruppo messinese della campagna nazionale “Mettiamoci in gioco”.

L’evento, promosso dalla senatrice Grazia D’Angelo e dal meetup Grilli dello Stretto, fa parte della campagna “Scommetti su te stesso”, presentata lo scorso 14 giugno nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca. Tantissimi i messinesi che hanno assistito allo spettacolo tratto dal libro omonimo del comico genovese, che ha intrattenuto per più di due ore il pubblico in sala raccontando la sua esperienza di vita e la sua battaglia per sconfiggere il “demone” dell’azzardopatia dopo sette anni di dipendenza dalle slot machine. Al termine della pièce, che ha alternato momenti di comicità ad altri più riflessivi, con la lettura di alcuni brani autobiografici, c’è stato spazio anche per un dibattito aperto, in cui si è fatto il punto sulle misure da mettere in atto per arginare una vera e propria piaga sociale, sanitaria ed economica che condiziona la vita di migliaia di cittadini, fra le quali il divieto per qualsiasi forma di pubblicità legata a giochi e a scommesse con vincite di denaro, inserito nel Capo 3 del Decreto Dignità, e l’obbligo di rispettare delle distanze minime per l’installazione delle “macchinette” rispetto a luoghi sensibili come scuole o chiese.