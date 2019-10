“È bastato il primo pomeriggio di pioggia perché succedesse quello che per mesi abbiamo denunciato”. Lo ha scritto su Facebook, Lorena Fulco consigliera della V^ Circoscrizione dopo il temporale di oggi in Citta’.

La Fulco, ha proseguito cosi’: “fin dai primissimi giorni in Consiglio ho chiesto all’amministrazione comunale e a quella regionale interventi urgenti per la RISOLUZIONE dei problemi legati al torrente San Michele. Non interventi tampone, non basta più la pulizia dell’alveo quando si raggiunge il limite; occorre intervenire in maniera decisa. Un solo giorno di pioggia, anzi qualche ora, e ci sono già centinaia di persone bloccate in casa e tante altre che devono tornare nelle proprie abitazioni e che dovranno guadare un fiume in piena”.

“In quelle case abitano persone, ci sono cittadini messinesi che rischiano l’isolamento e la tragedia mentre la politica fa promesse. Non voglio leggere di qualche cittadino disperato che per salvare il proprio mezzo di trasporto è stato travolto dal torrente, non voglio ma la paura che questo possa accadere esiste. Nei giorni del ricordo dell’alluvione a Giampilieri e Scaletta non possiamo girarci dall’altra parte. Questo accade nella nostra città, appena sopra il centro di Messina. Se come sembra si andrà in contro a settimane cariche di pioggia non voglio pensare cosa potrebbe accadere. Si intervenga adesso, anche se è già tardi”.

Foto, tratta da: ” www.gazzettadelsud.it”.