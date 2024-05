“‘E chi l’avrebbe mai detto? Spoiler… Tutti’: Come Fronte del Dissenso Liguria non ci stupisce ciò che sta venendo fuori nelle notizie stamattina… si apprende, infatti, che il presidente della nostra regione Toti è stato arrestato per corruzione”.

“coinvolte alte sfere del settore economico ligure, da Confindustria alle principali emittenti televisive regionali fino all’autorità portuale: il presidente Toti ha costruito in questi anni una potente e fitta rete di potere, fatta di favori, amicizie e agevolazioni… una realtà che la cittadinanza genovese ha notato da tempo… una città divenuta oramai in mano a supermercati, fra cui la celebre catena Esselunga coinvolta nello scandalo per corruzione, e sempre più svenduta ai privati… pensiamo poi alle concessione fatte per l’estrazione del Titanio nel Parco del Beigua, i terreni destinati alla Sanità privata fino alla richiesta del superamento dei controlli antimafia durante la costruzione del nuovo Viadotto sopra la Val Polcevera dopo la strage del Ponte Morandi”;

“un sistema definito dal Gip come clientelare e fatto di finanziamenti illeciti sotto forma di campagna politica. Ma Toti non è l’unico illustre personaggio coinvolto nella faccenda; si apprende infatti che, oltre molti esponenti della politica regionale e non solo (la vicenda giudiziaria si sta allargando alla stessa Lombardia), anche Aldo Spinelli (proprietario di una importante compagnia della Logistica ed ex presidente delle squadre di Genoa e Livorno) è coinvolto nell’inchiesta che vedrebbe quest’ultimo recapitare mazzette al presidente della Regione in cambio di concessioni nel porto di Genova”;