“È fuori da ogni logica mettere in discussione l’impegno politico, fisico e mentale di uno qualsiasi dei 32 consiglieri comunali che rappresentano in maniera consapevole e ragionata la volontà di tutti i messinesi, nessuno escluso, non pensando che anche noi abbiamo una vita (lavorativa, sociale e familiare) fuori dal -Palazzo-“. A parlare in tal modo, e’ il componente del Gruppo pentastellato di Messina, Giuseppe Schepis.

Aggiunge Schepis: “questa mattina sedute fiume di 5ª (Scuola e Cultura) e 6ª commissione (pianificazione urbanistica). Abbiamo finito da poco anche la seduta di consiglio comunale dedicata ai 14 #dfb che attendevano da tempo di essere pagati a seguito dei giudizi di merito e delle transazioni effettuate con i creditori, adesso si torna a casa”.

“Domani pomeriggio rientrerò in aula per discutere in 8ª commissione delle proposte di delibera per il consiglio comunale. Buona serata a tutti. #vitadaconsiglierecomunale #semusemprica #messinabedda”.