“È incredibile vedere su LetteraEmme un degrado sociale di questo genere…, e per di più vederlo in pieno centro cittadino , in quell’area che ho battezzato: “L’Isola che non c’è”. Lo ha scritto ieri sera su Facebook, dopo che la notizia è circolata in rete, l’ex consigliere Comunale peloritano Santi Daniele Zuccarello.

Zuccarello, ha proseguito: “quando non si ha un progetto reale è normale assistere al degrado. La via 1° settembre con l’Isola Pedonale di piazza Duomo è , ormai da tempo, abbandonata a se stessa. Nessun controllo, nessun progetto, nessun abbellimento natalizio…! Solo una via chiusa per errori Amministrativi precedenti e perpetuati dall’attuale Amministrazione. Il Comitato spontaneo nato in via 1° settembre, formato da cittadini e imprenditori, ha chiesto più volte al sindaco De Luca incontri per cercare una soluzione e decidere definitivamente come vivere il centro storico della città”.

“Oggi, assistiamo all’ennesima dimostrazione di incuria che una Città Metropolitana come #Messina non può permettersi. Perché non può esistere un presidio perenne della Polizia o dell’esercito nelle ore notturne del fine settimana? Basta prendere ad esempio Città a noi vicine come Catania, in cui la via Etnea è presidiata h24 dalle forze dell’ordine. Messina non se lo può permettere per il limitato numero di vigili urbani? Ed allora che il sindaco chieda supporto al prefetto per ovviare a questi incredibili atti di violenza ed inciviltà. Queste scene, si vedevano ai tempi del farwest o nei film di Bud Spencer e Terence Hill solo che qui, purtroppo, sono -botte- vere. #PrimaMessina”.